Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 120 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken 362 bin 727 yeni COVID-19 vakası tespit edildi.

Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor.

Günlük olarak en fazla vaka ve ölüm kaydedilen ülke olan Hindistan'da toplam vaka sayısı 23 milyon 703 bin 665’e, toplam can kaybı sayısı 258 bin 317'ye ulaştı.

Ülkede 3 milyon 710 bin 525 hastanın tedavisi sürüyor.

Madya Pradeş eyaletinde COVID-19'dan ölenlerin çocuklarına ücretsiz eğitim

Madya Pradeş eyaleti Başbakanı Shivraj Singh Chouhan, anne ya da babasını COVID-19 salgını nedeniyle kaybeden çocuklara ücretsiz eğitim desteği sağlanacağını duyurdu.

Chouhan, bu kapsamda öğrencilere aylık 500 Hindistan rupisi (6,7 dolar) burs da bağlanacağını söyledi.

Başbakan Chouhan, ticari girişimde bulunmak isteyen kadınlara da teşvik kredileri verileceğini ifade etti.

Maharashtra eyaletinde COVID-19 kısıtlamaları hazirana kadar uzatıldı

Maharashtra eyaletinde 15 Mayıs'ta sona ermesi beklenen koronavirüs kısıtlamaları, artan vakalar nedeniyle 1 Haziran'a kadar uzatıldı.

Eyalette, son 24 saatte 37 bin 236 kişide virüse rastlanmasıyla salgın nedeniyle 549 kişi hayatını kaybetti.