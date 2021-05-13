Haber Giriş: 13 Mayıs 2021 Perşembe 12:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail polisi Şam Kapısı'nda Filistinlilere saldırdı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Şam Kapısı’nda Filistinlilere müdahalesinde 3 kişi yaralandı.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail polisinin yaraladığı 3 Filistinliden biri hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Şam Kapısı'nda yaşanan olaylarda 3 Filistinlinin gözaltına alındığı aktarıldı.
İsrail polisinin saldırıları
Şam Kapısı başta olmak üzere işgal altındaki Doğu Kudüs yaklaşık 1 aydır İsrail polislerinin Filistinlilere şiddetli saldırılarına ve Filistinli gençlerin onlara taşla karşılık verdiği olaylara sahne oluyor.
Filistin Kızılayı dün akşam saatlerinde de İsrail polisinin Şam Kapısı ile Doğu Kudüs’ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki müdahalelerinde 24 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.
Etiketler: Gazze İsrail Kudüs Mescid-i Aksa
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