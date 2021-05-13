Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından imzalanan yasa çerçevesinde, ülkede tarım arazilerini yabancıların satın almaları ve kiralamaları resmen yasaklandı.

Yeni yasaya göre, bundan sonra tarım alanları yabancılar, yabancı hisselerin bulunduğu yerel şirketler, uluslararası araştırma merkezlerinin yanı sıra ana vatanlarına dönen ancak halen ülke vatandaşlığına geçmeyen etnik Kazaklara satılmayacak ve kiraya verilmeyecek.

93 bin hektar arazi yabancılara kirada

Halihazırda arazileri kullanan yabancı vatandaşlar ve şirketlerin kira süreleri ise uzatılmayacak.

Kazakistan Tarım Bakanlığının yayımladığı son rapora göre, ülkede şu anda 93 bin hektar arazi yabancılar tarafından kiralanıyor.

12 Mart'ta parlamentoya sunuldu

2016’da Kazakistan genelinde yapılan halk protestolarından sonra ülkenin o dönemki Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 2021’in aralık ayına kadar tarım arazilerinin yabancılara kiraya verilmesine yönelik yasa normlarına moratoryum (borçlunun, ödeme gücünü kaybetmesiyle borçlarının tümünü veya bir kısmını ödeyemeyeceğini ilan etmesi) getirmişti.

12 Mart 2021’de Cumhurbaşkanı Tokayev de Anayasa’da kendisine verilen yetkiler kapsamında, parlamentoya söz konusu alanda yasa tasarısı sunmuştu.

14 Nisan 2021’de ise Tokayev’in sunduğu ve ülkede tarım arazilerinin yabancılara satılmasını ve kiraya verilmesini tamamen yasaklayan yasa tasarısı parlamentoda onaylanmıştı.