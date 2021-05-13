Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) vatandaşlar Ramazan Bayramı namazını, koronavirüs tedbirlerine uyarak camilerde kıldı.

Bayram namazında teşrik tekbirleri, hutbe ve dualar okundu. Vatandaşlar namaz sonrasında Covid-19 tedbirleri kapsamında sarılarak ve temas ederek bayramlaşmadı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Türkiye'nin Gazimağusa Başkonsolosu İlyas Çetin, Gazimağusa'da yer alan ve yıllar sonra ibadete açılan Sinan Paşa (Buğday) Camii'nde bayram namazını kıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, yıllar sonra ibadete açılan Sinan Paşa Camii'nde bayram namazını eda etmekten mutluluk duyduğunu belirterek, tüm KKTC halkının bayramını kutladı.

Kıbrıs'ta uzun yıllardır mücadele veren bir halk olduklarını belirten Tatar, ana vatan Türkiye'nin de desteğiyle mücadeleyi sürdürdüklerini söyledi.

Sinan Paşa Camii'nin yıllar sonra ibadete açılmasını da memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Tatar, KKTC'deki ve Türkiye'deki herkesin bayramını kutladı, sağlık ve afiyet diledi.

Almanya

Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı camilerde yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri alınarak bayram namazı eda edildi.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, DİTİB Berlin Şehitlik Camisi'nde kılınan bayram namazının ardından İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına değinerek, "Bu bayram tüm dünyadaki Müslümanlar bakımından pandeminin yanı sıra ramazanın son günleri başlayan ve halen devam eden, Filistin'de İsrail'in Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya karşı yürüttüğü baskı ve zulmün devam ettiği bir bayramdan geçiyoruz. Türkiye olarak bu kardeşlerimizin yanında durmaya ve en güçlü desteği vermeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz bizim girişimimizle İsrail'in insanlığa karşı suç işlediği ve Kudüs'e uluslararası bir güç yerleştirilmesi konuları da uluslararası gündeme taşınmış oldu, bu konuları da takip edeceğiz." dedi.

DİTİB Genel Merkezindeki Köln Merkez Camisi'nde yoğun ilgiden dolayı bayram namazı üç kez kılındı. Camide Covid-19 salgını nedeniyle maske, mesafe ve hijyen kuralına uyuldu.

Köln başkonsolosu Turhan Kaya'nın da katıldığı namazın ardından cemaat ellerini semaya açarak hep birlikte dua etti.

İtalya

İtalya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı camilerde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayram namazı geniş katılımla kılındı.

Venedik-Mestre'de bulunan camide, yaklaşık 500 kişi bayram namazı için bir araya geldi.

Bayramı bu yıl DİTİB Venedik şubesinde vatandaşlarla birlikte karşılayan Milano Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Abdülmetin Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Salgından ötürü 2 yıldır bayramlar buruk geçiyor. Bu sene bir de bayramımızı zehir eden İsrail’in aşırı saldırıları oldu malum." dedi.

Diğer yandan, İtalya'nın diğer kentlerinde de Müslümanlar, bayram namazı için bir araya gelirken bazı kent ve bölgelerde Covid-19 önlemleri çerçevesinde kalabalık oluşmaması için katılım, mesafeli şekilde 1000 kişiyle sınırlandırıldı.

Viyana

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan Müslümanlar, bayram namazı için sabahın ilk saatlerinden itibaren Avusturya Türk Kültür Sosyal Yardımlaşma Derneği (ATİB) Merkez Camisi'ni doldurdu.

Bayram namazı kılındıktan sonra Viyana Din Hizmetleri Müşaviri İbrahim Yazar, okuduğu hutbede bayramlarda birlik ve beraberliğin önemine işaret etti. Yazar, daha sonra, başta Filistin olmak üzere İslam coğrafyasında yaşanan sorunların giderilmesi, kan ve gözyaşının bir an evvel dinmesi için dua etti.

Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun ve Başkonsolos Asip Kaya da bayram namazını cemaatle kıldı.

Danimarka

Danimarka’da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kılınan bayram namazında, cemaat camiye sığmadı.

Başkent Kopenhag’ın batısındaki İshöj kenti ve çevresinde yaşayan Müslümanlar, Danimarka Türk Diyanet Vakfı (DTDV) çatısı altında faaliyet gösteren Mevlana Camisi’ne akın etti.

Mevlana Camisi İmam Hatibi Faik Uslu’nun vaazının ardından bayram namazı kılındı ve dua edildi. Duada, Kudüs’teki Filistinliler unutulmadı.

İsveç

İsveç'in başkenti Stockholm'un Bredeng Camisi'nde Ramazan Bayramı namazı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak kılındı.

Caminin din görevlisi Harun Salihoğlu, Müslümanların birlik ve beraberlik içinde hareket etmeleri gerektiğini belirtti.

İsrail'in, Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınayan Ahmet, Filistinliler için de dua etti.

Namaz sonrası gurbetçilerin defnedildiği mezarlığa giden çok sayıda kişi yakınları için dua okudu.

Batı Balkanlar

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'ne gelen Müslümanlar, bayram namazını kılmak için toplandı. Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Husein Kavazovic'in kıldırdığı namaza, salgın tedbirleri çerçevesinde sınırlı sayıda cemaat katıldı.

Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Osmanagic Camisi'nde toplanan Müslümanlar da bayram namazını eda ederek, cami çıkışında bayramlaştı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki tek cami olan Bayraklı Camisi'nde Müslümanlar bayram namazını sınırlı katılımla kılabildi. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb ile aynı adı taşıyan cami de bayram namazını kılmak isteyen Müslümanlarla doldu.

Kuzey Makedonya'da Ramazan Bayramı nedeniyle merkezi tören Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) himayelerinde başkent Üsküp'teki Mustafa Paşa Camisi'nde düzenlendi. Program kapsamında Türkçe, Arnavutça ve Boşnakça ilahiler okundu.

Bayram namazını Üsküp Müftüsü Kenan İsmaili kıldırırken, hutbeyi Kuzey Makedonya İslam Birliği Başkanı Şakir Fetahu Arnavutça ve Makedonca verdi.

Arnavutluk'ta da bayram namazı başkent Tiran'daki İskender Bey Meydanı'nda Covid-19 protokolleri uyarınca kılındı. Program kapsamında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Meydanın yanı sıra bayram namazı ülke genelindeki camilerde de kılındı.

Bayram namazının geçen yıl Covid-19 nedeniyle kılınmadığı Kosova'da ise Kosova İslam Birliği (Diyanet İşleri) organizasyonunda başkent Priştine'deki Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde kılındı.

Kırgızistan

Kırgızistan'da, Ramazan Bayramı'nın ilk sabahında, Oş şehrinin simgesi olan Süleyman Dağı'nın eteğinde yer alan Süleyman Camisi'nde bayram namazı kılındı.

Süleyman Camisi ve avlusunu bayram namazı için dolduran Müslümanlar, cami imamının birlik ve beraberliğe vurgu yaptığı vaazı dinledi.

Gürcistan

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını çift mihraplı Tiflis Cuma Camisi'nde kıldı.

Başkentin tarihi merkezi olan Eski Tiflis semtinde bulunan Tiflis Cuma Camisi'ndeki namaza Gürcüler, Türkler, Azerbaycan asıllı Gürcistan vatandaşlarıyla dünyanın farklı etnik kökenlerinden diğer Müslümanlar katıldı.

Özbekistan

Özbekistan’da Müslümanlar, yeni tip koronavirüse rağmen Ramazan Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti.

Başkent Taşkent'te binlerce kişi bayram namazı için camileri doldurdu. Müslümanlar, camilerde yer kalmayınca cami bahçelerinde namaz kıldı. Camilerin bulunduğu cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.

"Osman Mushafı" olarak bilinen ve üzerine Hazreti Osman'ın kanının aktığı ceylan derisine yazılan Kur'an-ı Kerim'in muhafaza edildiği Taşkent'teki Hazret İmam Külliyesi'ndeki bayram namazı hutbesini, Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Osmanhan Alimov okudu. Namazın ardından ülkenin kalkınması, refahı, huzuru, tüm dünyada barış ve istikrarın tesisi için dua edildi.

İran

İran'ın başkenti Tahran başta olmak üzere ülkenin muhtelif kentlerinde Ramazan Bayramı namazı yeni tip koronavirüs önlemleri çerçevesinde kılındı.

Tahran'ın güneyindeki Şah Abdulazim Türbesi'nde kılınan bayram namazında İsrail'in saldırılarına uğrayan Filistinliler için dua edildi.

Bayram namazı, İran'da yüksek riskli olan "kırmızı" ve "turuncu" kategorideki şehirlerde açık alanlarda, az riskli yerlerde de camilerde Covid-19 tedbirleri çerçevesinde eda edildi.

Rusya

Başkentteki Moskova Merkez Camisi'nde, salgın tedbirleri çerçevesinde sadece din görevlilerinden oluşan cemaat bir araya geldi.

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynuddin, bayram namazı öncesinde yaptığı hutbe konuşmasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ve Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin’in Rusya’daki Müslümanlara yönelik Ramazan Bayramı kutlama mesajını okudu.

Daha sonra din görevlilerinden oluşan cemaat, maskeleriyle sosyal mesafe kurallarına uygun olarak bayram namazını eda etti.

Ramazan Bayramı namazı ve hutbe çevrim içi olarak internet üzerinden canlı, daha sonra da devlet televizyonu Rossiya-1 kanalından banttan yayımlandı.

Tataristan'da okul saldırısında hayatını kaybedenler için dua edildi

Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun olarak camilerde kılınan bayram namazı sonrasında, önceki gün Kazan’da bir okulda silahlı saldırıda ölen 7’si çocuk 9 kişi için dualar okundu. Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov da Galiyev Camisi'nde namazını cemaatle eda etti.

Rusya’nın diğer şehirlerinde Müslümanların yaşadığı yerlerdeki camilerde, bölgedeki salgın durumuna bağlı olarak farklı önlemler alındı. Pek çok camide alınan bu önlemler altında cemaat bayram namazını kıldı.

Belarus’ta, Müslümanlar Ramazan Bayramı namazını camilerde kıldı. Minsk Camisi’nde salgın önlemleri olarak sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları çerçevesinde namaz kılınması tavsiye edilse de cemaat camiyi doldurdu. Namaz sonrasında yapılan bayramlaşmanın ardından cemaate yemek dağıtıldı.