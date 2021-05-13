Saraybosna kuşatması sırasında 29 yıl önce binlerce çocuk savaşın acımasız yüzüyle tanıştı. 1425 gün boyunca kuşatma altında kalan Saraybosna'da 1601 çocuk öldürüldü. Bir kısmı keskin nişancı atışıyla vuruldu.

Amel Hodzic de o çocuklardan biriydi. Bir ateşkes günü, 3 Mayıs 1995'te, evlerinin önünde top oynarken vuruldu.

'Keskin Nişancı Geçidi' projesini hayata geçirdi

Amel'den geriye tek fotoğraf bile kalmadı. Yıllar sonra kardeşi Dzemil Hodzic ağabeyinin hatırasının peşine düştü. Onu hatırlatacak bir fotoğraf bulabilmek için zorlu bir yola çıktı, 'Keskin Nişancı Geçidi' projesini hayata geçirdi.

Proje ile Bosna Savaşı'nı belgelemeye çalışan dünyanın dört bir yanından muhabir ve fotoğrafçılara ulaştı. Savaşın kurbanlarının görüntülerini bulmaya çalıştı.

[Dzemil Hodzic - Keskin Nişancı Geçidi Projesi Kurucusu]

"Bir fotoğraf benim için dünyalar kadar önemliydi"

Dzemil Hodzic projeye nasıl başladığını şöyle anlattı:

"Amel’e ait 1994 yılından bir ses kaydı kasetim var, sesini biliyorum ama onu hatırladığım haliyle bir fotoğrafı yoktu ve proje böyle başladı. Bir fotoğrafını bile bulmak benim için dünyalar kadar önemliydi."

[3 Mayıs 1995’te evinin önünde vurulan Amel Hodzic (ortada). Fotoğraf: Thomas James Hurst]

30 yıl önceki fotoğrafı buldu

Dzemil, sonunda aradığını buldu. Mart ayında yıllarca açılmamış bir ayakkabı kutusundan ağabeyinin fotoğrafı çıktı. ABD'li Thomas James Hurst fotoğrafı çeken isimdi.

"Bu olay fotoğrafa bakış açımı değiştirdi. Yeteneğimi, cesaretimi, zekamı veya yaratıcılığımı göstermesi gerektiği için değildi önemi. Ben sadece doğru anda doğru yerde bulunmuş biriydim; bir grup çocuğu fotoğraflamıştım ve yaklaşık 30 yıl sonra bu fotoğraf birinin hayatını etkiliyor."

Dzemil Hodzic, 4 yıl süren kuşatma dönemine ait fotoğrafları toplayarak savaşta katledilen binlerce kişinin yakınına umut oldu.