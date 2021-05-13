Haber Giriş: 13 Mayıs 2021 Perşembe 09:40Son Güncelleme: Kaynak: AFP
Everest'e tırmanan 2 dağcı hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AFP]
Everest Dağı'na tırmanan biri İsviçre, biri ABD'den olmak üzere 2 dağcı hayatını kaybetti.
Nepal'deki tırmanış organizasyonundan yapılan açıklamada, İsviçreli 40 yaşındaki Abdul Waraich'in zirveye ulaştıktan sonra bitkinlik nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.
ABD'li 55 yaşındaki Puwei Lui'nin de bitkinlik ve "kar körlüğü" nedeniyle alındığı kamp alanında hayatını kaybettiği aktarıldı.
Her yıl ortalama 5 kişi, Dünya'nın en yüksek noktasına tırmanmak için çıktıkları yolda hayatını kaybediyor.
Ancak bu sezon, Everest dağcılarının sayısında artış görüldü, bu da ölümlerin artabileceği anlamına geliyor.
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