Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi (UNAM) Rektörü Enrique Graue Wiechers, yaptığı açıklamada, 30 ila 60 günlük Ay görevinin başladığını söyledi.

Wiechers, görevin amacının Ay yüzeyine beş otonom mikro gezici yerleştirmek olduğunu belirtti.

Gezicilerin haziranda Ay'a inmesi bekleniyor

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, geziciler halihazırda ABD uzay aracı Peregrine'de ve haziranda Ay'a inmesi bekleniyor.

Meksika'nın uzay girişimlerindeki çeşitli hedeflerinden biri olan "Project COLMENA", UNAM, Meksika Uzay Ajansı ve Uzay Enstrümantasyon Laboratuvarı (LINX) ortaklığında yürütülüyor.

Meksika Uzay Ajansı Genel Müdürü Salvador Landeros Ayala, COLMENA'nın, Ay'ın keşfine ilişkin ilk Meksika projesi olacağını belirterek benzer projelerin devam ettiğinin altını çizdi.