Çin'in Mars'a gönderdiği Tianwen-1 keşif aracının dünyaya 350 milyon kilometre uzaktan gönderdiği görüntüler Çin tarafından geleneksel ay yılının başlaması öncesinde paylaşıldı.

Classic way of taking selfie. Tianwen-1 deploys a selfie stick that is made out of shape memory composite. It weighs only 0.8kg and extends to 1.6 meters long. In this video, the folded stick was heated after Mars orbit insertion, and it automatically extended#Zhurong #Tianwen1 pic.twitter.com/qobX0FeulZ — Tianwen-1 | Deep Space Exploration of China (@CNDeepSpace) January 31, 2022

Keşif aracı, uzay yolculuğunda Mars takvimine göre 255, dünyaya göre de 557 günü geride bıraktı.

Araç, 10 Şubat 2021'de yörüngesine girdiği Kızıl Gezegen'e 22 Mayıs'ta inmişti.

Tianwen-1, o tarihten bugüne kadar Mars yüzeyinde bin 524 metre mesafe kat etti.