Derin Uzay İklim Gözlemevi'ni yörüngeye taşımak için Florida'dan 2015 yılında fırlatılan bir SpaceX roketinin uzayda yaklaşık yedi yıl boyunca savrulmasının ardından Ay ile çarpışma rotasına girdiği açıklandı.

Güçlendirici ilk olarak Şubat 2015'te bir uzay hava durumu uydusu göndermek için gezegenler arası bir misyonun parçası olarak Florida'dan fırlatılmıştı .

Gözlemevini Lagrange noktasına - aydan dört kat daha uzakta ve güneşle doğrudan aynı hizada olan yerçekimi nötr bir konuma - gönderdikten sonra roketin ikinci fırlatıcısı kontolsüz hale geldi.

Meteorolog Eric Berger, Ars Technica'daki yazısında, füzenin bu aşamada, Dünya atmosferine geri dönmek için yeterli yakıta sahip olmadığı, ancak aynı zamanda “Dünya-Ay sisteminin çekiminden kaçmak için enerjiden yoksun” olduğunu açıkladı.

2015'ten bu yana kaotik bir yörünge izleyen füzenin saatte 2 bin 58 kilometre hızla Ay'la kesişme yolunda olduğuna inanılıyor.

Harvard Üniversitesi'nden bir astrofizikçi olan Jonathan McDowell, Ay'a füze etkisinin 4 Mart'ta olacağını, ancak önemli bir şey olmadığını yazdı.