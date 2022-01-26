ABD'nin, Ukrayna ile bir savaş çıkması durumunda müttefiklerini Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulamaya ikna etmeye çalıştığı iddia ediliyor.

Alman tabloid Bild, isimsiz kaynaklara atıfta bulunarak, bunların silah ve enerji ihracatını hedef alacağını ve Moskova'ya yaklaşık 50 milyar dolara mal olacağını yazdı.

Bu sert adımın CIA başkanı William Burns tarafından Berlin ziyareti sırasında önerildiği iddia edildi.

ABD'li yetkililerin Alman hükümetinden Rus hammadde ithalatını yasaklamasını ve Nord Stream 2 boru hattının başlatılmasını engellemesini talep ettiği açıklandı.

Kaynaklar basına verdiği demeçte, Berlin ABD'ye Ukrayna'nın işgali durumunda Rus gazının Nord Stream 2 boru hattından geçmeyeceğini garanti etti.

Ancak, başbakanlık hayati boru hattını tamamen terk etme konusundaki şüphelerini dile getirdi. Bild'in bildirdiğine göre, bu açıklama Washington'da krize neden oldu.