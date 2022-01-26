Yerel yönetimden yapılan açıklamada, Fıngtay ilçesinde 9, Çaoyang'da 3, Daşing ve Şiçıng'da 1'er yerel vaka görüldü.

Vakaların tamamının, ilk kez Pekin'in güneybatısındaki Fıngtay ilçesinde soğuk zincir taşımacılık sektörü çalışanlarında ortaya çıkan vakalardan kaynaklandığı belirtildi.

Başkentteki yerel kaynaklı vakaların iki ayrı yayılma öbeğinde toplandığı tahmin ediliyor. Soğuk zincir taşımacılık sektörü çalışanlarında ortaya çıkan, Delta varyantı taşıyan vakaların görüldüğü grupta 54, Kanada'dan gelen bir posta gönderisinden bulaştığı tahmin edilen ve Omicron varyantı taşıyan vakaların yayıldığı grupta ise 8 vaka kaydedildi.

Delta varyantını taşıyan yerel vakalar nedeniyle Fıngtay ilçesinde yaşayan 2 milyon kişiye hafta sonunda toplu test uygulanmıştı.

Olimpiyat vakaları 78'e yükseldi

Öte yandan Pekin Başkent Havalimanı'nda Olimpiyatlar için şehre gelen ülke kafilelerindekilere yapılan testlerde 6 vakaya daha rastlandığı bildirildi.

Vakalardan birinin "takım mensubu", diğer 5'inin ise "paydaş" adı verilen medya mensupları ve destek personelinden olduğu belirtildi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 23 Ocak'ta düzenlediği çevrim içi teknik toplantıda, 4-22 Ocak'ta havalimanı ve organizasyon merkezlerini kapsayan "kapalı devre sistemi" içinde 340 bin test uygulandığını ve toplam 72 COVID-19 vakası tespit edildiğini bildirmişti.

Yeni vakalarla şehirde Olimpiyatlarla bağlantılı vaka sayısı 78'e yükseldi.

Pekin 2022 Kış Olimpiyatları, COVID-19'un yayılmasından korunmak amacıyla sporcu, görevli ve gönüllülerin etkinlik alanlarının şehirden yalıtıldığı "kapalı devre" sisteminde gerçekleştirilecek.

4-20 Şubat'ta düzenlenecek Kış Olimpiyatları'nda 15 dalda yaklaşık 3 bin sporcu mücadele edecek.