Rusya ile Ukrayna arasında yükselen işgal iddiaları arasında, CNN, ülkenin sınırlarını değiştirerek doğudaki Kharkov kentini Rusya'nın bir parçası olarak etiketledi.

Haber spikeri Christiane Amanpour, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Avrupa'daki mevcut durum hakkında röportaj yaparken, CNN International'ın programında Kharkov, Rusya etiketi görüldü.

O esnada CNN, Rusya Savunma Bakanlığının zırhlı araçların kış manzarasında seyir halindeki görüntülerini gösteriyordu.

Sosyal medyada kullanıcılar, CNN şimdiden Kharkov'u Rusya toprağı yaptı yorumunda bulundu.

Stoltenberg, Amanpour'a NATO'nun Rusya ile "silahların kontrolü, silahsızlanma, askeri faaliyetlerde şeffaflık, risk azaltma mekanizmaları ve Avrupa güvenliği ile ilgili diğer konuları" tartışmaya istekli olduğunu, ancak genişleme gibi "temel ilkelerin" tartışılmasını reddettiklerini söyledi.