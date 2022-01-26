Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 07:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da hapishanede çatışma: 8 ölü, 7 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meksika'nın Colima kentindeki cezaevinde mahkumlar arasında çıkan kavgada 8 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Kentteki Sosyal Yeniden Bütünleşme Merkezinde (CERESO) mahkum grupları arasında çatışma çıktı.
Silah ve kesici aletlerin kullanıldığı çatışmada, 8 mahkum hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Eyalet valiliğinden yapılan açıklamada, yaşamını yitiren mahkumların ailelerine baş sağlığı dileğinde bulunularak olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.
Hapishanede durum kontrol altına alındı.
Etiketler: Meksika
Son Haberler
- 08:28
- 08:21
- 08:13
- 08:08
- 08:02
Sıradaki Haber
DSÖ: Omicron'un yayılması m-RNA aşılarının etkililik oranını düşürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz