Haber Giriş: 31 Ocak 2022 Pazartesi 08:29Son Güncelleme: Kaynak: Sciencealert
Mars'ta kütüğe benzeyen krater görüntülendi
[Fotoğraf: ESA/Roscosmos/CaSSIS - CC BY-SA 3.0 IGO]
Mars'ın kuzey yarımküresindeki kütüğe benzeyen kraterin fotoğrafı paylaşıldı.
Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ile Rusya Federal Uzay Ajansı'nın (Roscosmos) uzay aracı ExoMars Trace Gas Orbiter tarafından Haziran 2021'de kaydedilen fotoğraf, yeni yayımlandı.
Fotoğraftaki krater, kütüğe benzerliğiyle dikkat çekti.
[Fotoğraf: ESA/Roscosmos/CaSSIS - CC BY-SA 3.0 IGO]
Kraterdeki halkaların Mars'a dair daha fazla bilgi edinilmesine yardımcı olabileceği açıklandı.
Acidalia Planitia'daki kraterin yıl boyunca donuk vaziyette olabileceği ve su buzu içerebileceği aktarıldı.
Kızıl Gezegen olarak da bilinen Mars, en sıcak aylarda dahi dondurucu seviyede soğuk olabiliyor.
Etiketler: Uzay Çalışmaları Mars
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