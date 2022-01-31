Haber Giriş: 31 Ocak 2022 Pazartesi 08:04Son Güncelleme: Kaynak: BBC
Kuzey Kore'nin füze denemesi: Uzaydan fotoğraf paylaştılar
[Fotoğraf: AFP]
Kuzey Kore, balistik füze denemesinde kaydedilen görüntüleri yayımladı.
Pyongyang yönetimi, Hwasong-12 orta menzilli balistik füze (IRBM) denemesi yaptığını doğruladı.
Söz konusu deneme uluslararası sahada endişeye yol açarken Kuzey Kore, füzenin, savaş başlığındaki kamerayla yakaladığı görüntüleri paylaştı.
Karelerden 2'sinde fırlatma anı, diğer 2'sinde ise uçuş sırasında uzaydan çekilen görüntüler yer aldı.
[Fotoğraf: AFP]
Uzaydan çekilen görüntülerde Kore yarımadası ve çevresindeki yerler görülebiliyor.
Güney Kore ve Japonya, füze savunma sistemleriyle tespit ettikten sonra Hwasong-12'nin fırlatıldığını duyuran ilk ülkeler olmuştu.
Füzenin Japonya açıklarındaki sulara inmeden önce 2 bin kilometre irtifaya ulaştığı tahmin ediliyor.
Etiketler: Balistik Füze Kuzey Kore
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