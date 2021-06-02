Rus kozmonotlar Oleg Novitskiy ve Pyotr Dubrov, Rus Poisk modülünü kullanarak Uluslararası Uzay İstasyonu'nun dışına çıktı.

Kozmonotlar ilk kez uzay yürüyüşü yapıyor.

Yürüyüşün 6,5 saat sürmesi bekleniyor.

Kozmonotlar, uzay yürüyüşü sırasında Pirs modülünün istasyon ile bağlantıları kesecek.

Pirs modülünün yerini de birkaç gün içinde Nauka çok amaçlı laboratuvar modülü alacak.

Yürüyüş sırasında kozmonotlar bazı donanımları da yenileyecek.