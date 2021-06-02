Haber Giriş: 2 Haziran 2021 Çarşamba 10:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kozmonotlar uzay yürüyüşüne çıktı
[Fotoğraf: Roscosmos via AP]
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli 2 Rus kozmonot, uzay yürüyüşüne çıktı.
Rus kozmonotlar Oleg Novitskiy ve Pyotr Dubrov, Rus Poisk modülünü kullanarak Uluslararası Uzay İstasyonu'nun dışına çıktı.
Kozmonotlar ilk kez uzay yürüyüşü yapıyor.
Yürüyüşün 6,5 saat sürmesi bekleniyor.
Kozmonotlar uzay yürüyüşüne çıkıyor. https://t.co/x4hhGBOZDS— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 2, 2021
Kozmonotlar, uzay yürüyüşü sırasında Pirs modülünün istasyon ile bağlantıları kesecek.
Pirs modülünün yerini de birkaç gün içinde Nauka çok amaçlı laboratuvar modülü alacak.
Yürüyüş sırasında kozmonotlar bazı donanımları da yenileyecek.
Etiketler: Uzay Çalışmaları
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