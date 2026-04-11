TRT Haber 11.04.2026 09:04

14 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Yurdun doğu kesiminde beklenen karla karışık yağmur ve kar yağışı nedeniyle 14 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara'nın kuzey kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nu ile Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Güneydoğu Anadolu’da yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Hatay, Osmaniye, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli yağış beklenen, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Hatay, Muş, Siirt, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan ve Osmaniye için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Rüzgarın; Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi sürüyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

