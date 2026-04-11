Puslu 2.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 11.04.2026 07:23

Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı ve meclis üyesi tutuklandı

Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ile Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir tutuklandı.

Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı ve meclis üyesi tutuklandı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bolu Belediyesine yönelik soruşturma sürüyor.

Belediye'ye bağlı BOLSEV Vakfı tarafından 'kurban bağışı' adı altında para toplandığı, ancak tek kurbanlık dahi alınmadığı iddia ediliyor

Soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ile Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir dün gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye götürülen şüpheliler, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Tanju Özcan tutuklanmıştı

CHP'li Bolu Belediyesine yönelik yürütülen "irtikap" soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklanmış; Tanju Özcan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.

ETİKETLER
Bolu
Sıradaki Haber
Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 19 şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
