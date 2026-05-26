Türkiye sürü dron taarruzu konseptleri geliştiriyor

Hudson Enstitüsü Kıdemli Savunma Analisti Dr. Can Kasapoğlu, SAHA 2026 ve EFES 2026’nın ortaya koyduğu yeni harp vizyonunu kaleme aldı.

Yapay zekâ temalı filmler arasında ayrıcalıklı bir yere sahip olan 1999 yapımı The Matrix’te, insanlığı makinelerin kurduğu dijital simülasyondan kurtarmaya çalışan hareketin liderlerinden Morpheus, sistemi değiştireceğine inanılan, başlarda aklı hayli karışık kahraman Neo’ya “yolu bilmekle o yolu yürümek arasında fark vardır” der. Türkiye’nin insansız sistemler alanında birçok NATO müttefikine kıyasla geldiği başarılı düzey, belki de bu repliğin stratejik karşılığını ortaya koymaktadır.

ABD ve Türk savunma sanayileri, robotik harp konusunda ittifakın iki lider aktörü konumunda. NATO’nun Avrupalı diğer müttefiklerinden ayrıldıkları husus ise operasyonel tecrübelerinin derinliği ve sektörle iç içe geçmiş profilidir. Bugün hemen her Avrupalı NATO üyesi ülkenin siyasi liderleri ve üst düzey generalleri, robotik harp çağından, otonom sistemlerden ve Ukrayna’dan çıkarılan derslerden bahsetmektedir.

Avrupa sürü dronlar ve yapay zekâ destekli harbi tartışırken, Türkiye bunu sahada denenmiş sistemlerle okuyor. SAHA 2026’da paneller, Bayraktar TB-2 gibi muharip platformların hemen yanında; binlerce saatlik gerçek harp tecrübesinin gölgesinde yapıldı.

Kamikaze dronlar ve yeni harekât tasarıları

Türk savunma sanayii 2000’li yılların ilk çeyreğinde insansız hava sistemleri alanında sadece yeni platformlar üretmedi; aynı zamanda modern harp ortamının operasyonel dengesini etkileyen yeni bir askeri yaklaşımın şekillenmesinde de rol oynadı. Türk SİHA’ları Suriye, Libya ve Karabağ’da kritik görevler aldı. Robotik harp sistemlerinin ortaya koyduğu performans; sürekli keşif-gözetleme kapasitesi, hassas taarruz yeteneği ve insanlı sistemlere kıyasla düşük maliyetlerin modern muharebe sahasında elzem hale geldiğini gösterdi.

2000’li yılların ikinci çeyreğinde yeni bir robotik harp paradigmasının doğuşuna şahitlik etmekteyiz. Rusya-Ukrayna Savaşı ile Orta Doğu’daki son çatışma trendleri, insansız sistem kullanımının ilginç bir operasyonel safhaya geçtiğini ortaya koymaktadır. Artık mesele yalnızca yüksek maliyetli ve yüksek kabiliyetli platformlara sahip olmak değil; düşük maliyetli, yüksek sayılarda üretilebilen, sarf edilebilir sistemlerle satürasyon (doygunluk) taarruzu icra edebilmektir. Daha açık bir anlatımla, hava savunmanın önleme kapasitesini nicelik baskısıyla aşındırmak amaçlanmaktadır. Bahse konu harekât tasarısının ideal silah sistemleri ise kamikaze dronlar — ya da diğer adıyla dolanan mühimmatlardır.

Örneğin, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri’nin Nisan 2026 bilançosu, 6 bin 500’ün üzerinde İran dizaynı Şahid – Geran kamikaze dronunun Ukrayna’ya karşı kullanıldığını ortaya koymaktadır. Benzer şekilde FP-1 başta olmak üzere Ukrayna kamikaze dronları da Rus enerji altyapısını yüzlerce kilometre derinlikte hedef almayı sürdürmektedir.

Askerî bilimlerin genel geçer sözüdür: ordular son harbe hazırlanır. Bunu yaparken de birçok durumda, sonraki harbin gereklerinin çok farklı olacağını öngöremeyebilirler. Açıkçası, Türk savunma sanayiini yakından takip edenlerin aklındaki soru şuydu: Bayraktar TB-2 gibi sistemler ve dronların konvansiyonel harp ortamına entegrasyonuyla çok kritik bir avantaj yakalayan Türk savunma sanayii, kamikaze dron çağında da dönemin ruhunu yakalayabilecek miydi? Son veriler, bu hususta hayli olumlu.

SAHA 2026’dan EFES 2026’ya

Türk robotik harp ekosisteminde dönüşümün işaretleri ilk olarak SAHA 2026’da görüldü. Baykar’ın aynı etkinlikte Sivrisinek, Mızrak ve K2 kamikaze sistemlerini birlikte sergilemesi dikkat çekici bir gelişmeydi. Zira burada söz konusu olan yalnızca yeni ürünler değil, yeni bir operasyonel mimaridir. Türk SİHA sektörünün dominant aktörü olan Baykar’ın bu alana üç farklı sistemle aynı anda giriş yapması; şirketin kamikaze dron ve sürü taarruzu alanını stratejik bir hedef olarak değerlendirdiğini göstermiştir.

Bahse konu yeni yaklaşım, Baykar’ın Bayraktar TB-2 ve AKINCI gibi platformlarında görülen tasarım felsefesinden belirgin şekilde ayrışmaktadır. Klasik SİHA’lar; uzun süre havada kalış, keşif-gözetleme görevleri, mümkün olan en fazla faydalı yük taşıma kapasitesi ve platform bekası üzerine inşa edilmişti. Yeni sistemlerin dizayn felsefelerinde ise düşük maliyet, yüksek üretim kapasitesi, yüksek kayıp toleransı, sürü koordinasyonu ve hava savunma sistemleri satürasyonu ön plana çıkmaktadır. Üstelik envanterin bu şekilde genişlemesi, farklı tehdit ortamlarında farklı silah sistemlerinin kullanılabileceği zengin bir yelpaze de ortaya çıkarmıştır.

Baykar’ın geliştirdiği sistemler incelendiğinde, farklı menzil, harp başlığı ve görev profillerine sahip bir mimari dikkat çekmektedir. Sivrisinek daha düşük maliyetli ve yüksek adetli sürü taarruzları için optimize edilirken, Mızrak daha uzun menzil ve daha ağır vurucu kapasite sunan ara katman bir çözüm olarak öne çıkmaktadır. K2 ise daha derin hedeflere yönelik ağır kamikaze taarruz konseptinin parçası olarak dikkat çekmektedir. Ortaya çıkan yapı; önde yüksek sayıda Sivrisinek sürülerinin ilerlediği, bunların ardından Mızrak dalgalarının geldiği ve daha derinde K2 sistemlerinin görev yaptığı çok katmanlı bir taarruz profiline işaret etmektedir.

Yeni robotik harp konseptleri test ediliyor

EFES 2026 Tatbikatı’nda ise yalnızca Türk savunma sanayiinin değil, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) de sürü dron kabiliyetlerinin olgunlaşmaya başladığı görülmüştür. Tatbikatın bir bölümünde STM tarafından üretilen 20 adet KARGU, milli algoritmalar ve dağıtık sürü mimarisiyle, tek bir operatörün kontrolünde eşzamanlı şekilde havalanarak hedef bölgesine otonom biçimde intikal ve taarruz gerçekleştirmiştir. Elbette böyle bir taarruzun arkasındaki veri paylaşımı ve komuta-kontrol kabiliyetinin de üst düzey olduğu açıktır. Aynı şekilde, Baykar sistemlerinin de etkin biçimde kullanıldığı görülmüştür.

Rusya-Ukrayna Savaşı, özellikle yoğun kamikaze dron paketleriyle icra edilen gece taarruzlarının yalnızca hasar değil, aynı zamanda psikolojik ve operasyonel baskı da ürettiğini ortaya koymuştur. Ukrayna’da görülen bir diğer eğilim ise otonomi, sürü koordinasyonu ve düşük maliyetli sarf edilebilir sistemlerin giderek daha merkezi hale gelmesidir. Bu tablo modern harp ortamında maliyet-denklemini kökten değiştirmektedir. Birim maliyetleri görece düşük kamikaze sistemler, yüz binlerce dolarlık hava savunma mühimmatlarını tüketime zorlayarak aşabilmektedir.

Gelecek hedefler ve ufuklar

SAHA 2026 ve EFES 2026 birlikte okunduğunda ortaya çıkan tablo nettir: Türk savunma sanayii yalnızca yeni dronlar üretmiyor; yeni dönemin paradigmasına da hızla hazırlanıyor. Geleceğin harp sahasında avantaj yalnızca en gelişmiş platforma sahip olan tarafta değil, en fazla sayıda akıllı, koordineli ve düşük maliyetli sistemi üretebilen tarafta olacaktır. Bu çerçevede AKINCI ve KIZILELMA gibi platformların gelecekte yalnızca doğrudan taarruz sistemleri değil, aynı zamanda sürü dron harekâtını yöneten hava komuta-kontrol platformları olarak görev yapması muhtemeldir. Tabii, özellikle NATO üyesi ülkelerin son dönemde SİHA’lara artan ilgisi dikkate alındığında, ittifakın Ankara Zirvesi’ni müteakip Türk kamikaze dronlarını NATO müttefiklerinin envanterlerinde görmek şaşırtıcı olmayacaktır.