Çok Bulutlu 18.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Savunma
AA 22.05.2026 12:20

Dakikada 3 bin atıma sahip dron avlayan dron sahaya çıktı

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen dron karşı tedbir sistemlerine yüksek ateş gücüne sahip yeni bir çözüm eklendi. Özellikle FPV ve kamikaze dron tehditlerine karşı önleyici görev üstlenmek amacıyla Gatling silah sistemiyle donatılan dron karşı tedbir çözümü geliştirildi.

Dakikada 3 bin atıma sahip dron avlayan dron sahaya çıktı

Yakın hava savunmasında yeni nesil tehditlere karşı çözümler geliştiren Digitest, dron karşıtı sistemlere yönelik çalışmalarını GATREX ile genişletti. Geliştirilen sistem, özellikle son dönemde kullanımları yaygınlaşan FPV ve kamikaze dron tehditlerine karşı önleyici görev üstlenmek üzere tasarlandı.

Digitest Dış İlişkiler Uzmanı Berk Demirkoparan, GATREX'in yakın hava savunma katmanlarında görev alacak hibrit bir sistem olduğunu belirterek, platformun uzun bir AR-GE sürecinin sonucunda ortaya çıktığını söyledi.

Sistemin teknik özelliklerinin benzerlerinden ayrıştığını dile getiren Demirkoparan, "Bu dron sistemimize GATREX adını verdik. Yakın hava savunma sistemi katmanlarında görev alacak bir sistem. Hibrit bir teknolojiye sahip, önleyici bir faaliyet üzerine çalışıldı bu sistem için. 90 kilometre hıza ulaşabiliyor. 75 dakika havada kalabiliyor. Hem benzinle hem de bataryayla çalışıyor. Böylelikle hibrit bir sisteme sahip oluyor" dedi.

Gatling silah sisteminden güç alıyor

GATREX'in öne çıkan özelliklerinden birini de üzerinde taşıdığı Gatling silah sistemi oluşturuyor.

Demirkoparan, bu silah sisteminin oldukça sınırlı sayıda üretildiğine dikkati çekerek, "Bu hibrit sistemin başka bir özelliği de Gatling bir silah sistemine sahip olması. Gatling silah sistemi sadece Amerika tarafından üretilen ve şimdi de ikinci olarak bizim ürettiğimiz bir sistem. Dakikada 3 bin atıma sahip ve bir mühimmat kutusuyla da 3 bin kapasiteye sahip olabiliyor" diye konuştu.

Sistemin kullanım konseptine ilişkin bilgi veren Demirkoparan, mevcut yapıda biri silah diğeri dronu kullanmak üzere iki operatörün görev yaptığını, ancak ilerleyen süreç için yapay zeka destekli yeni bir sürüm üzerinde çalışıldığını dile getirdi. Demirkoparan, bu sayede sistemin tek bir operatör tarafından kullanılabileceğini kaydetti.

Sistem göreve hazır seviyeye ulaştı

Demirkoparan, GATREX'in geliştirme sürecinde atış, uçuş ve entegre test aşamalarını tamamladığını vurgulayarak, sistemin artık operasyonel kullanıma hazır olduğunu söyledi.

Berk Demirkoparan, "Şu anda göreve hazır olduğunu söyleyebiliriz. Gerekli test ve kalifikasyondan geçmiş bulunmakta. Atış testi, uçuş testi ile silahla beraber uçuş testlerinin tamamı gerçekleştirildi" dedi.

Bu yapısıyla GATREX’in yüksek değerli sistemleri korumak amacıyla savunma katmanının ön safında görev alması hedefleniyor.

ETİKETLER
Savunma Sanayii
Sıradaki Haber
EFES-2026 Tatbikatı'nda ASELSAN'dan dikkat çekici performans
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:46
Tokat'ta sel riski nedeniyle 10 okulda eğitime ara verildi
13:45
5G’ye hızlı geçiş: Türkiye’de 34 milyon abone
13:35
Deprem bölgesi mükellefleri için e-defter süresi uzatıldı
13:30
MSB, EFES-2026'ya katılan yabancı askerlerin görüşlerini paylaştı
13:23
İşgalci İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yardım tırlarının girişini kısıtlamayı sürdürüyor
13:27
Hacı adaylarının kutsal topraklara yolculuğu başladı: Çalışmalar yerinde görüntülendi
Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde 327 eser ilk defa görücüye çıkacak
Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde 327 eser ilk defa görücüye çıkacak
FOTO FOKUS
Hacı adaylarının kutsal topraklara yolculuğu başladı: Çalışmalar yerinde görüntülendi
Hacı adaylarının kutsal topraklara yolculuğu başladı: Çalışmalar yerinde görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ