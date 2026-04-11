İnegöl'de trafikte tartıştığı sürücüye bıçakla saldıran kişiye 180 bin lira ceza

Alınan bilgiye göre, Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda seyir halinde olan Yusuf G. idaresindeki motosiklet ile ara sokaktan çıkan Gökhan E. yönetimindeki motosiklet çarpışma tehlikesi atlattı.

Kaza yapmaktan son anda kurtulan sürücüler arasında tartışma çıktı. Yusuf G'nin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdiği sırada öfkelenen Gökhan E, motosikletinden aldığı bıçakla diğer sürücünün üzerine yürüdü. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kavga büyümeden önlendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırarak inceleme başlattı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerince, İnegöl Belediyesi İzleme ve Değerlendirme Merkezi kamera kayıtları incelemeye alındı.

Görüntülerde Gökhan E'nin bıçakla diğer sürücüye saldırmaya çalıştığı ve çevredekilerce engellendiği belirlendi.

Ekiplerce sürücü Gökhan E'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inme" maddesi uyarınca 180 bin lira para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, motosikleti de 60 gün süreyle trafikten men edildi.