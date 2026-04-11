Puslu 2.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 11.04.2026 06:53

İnegöl'de trafikte tartıştığı sürücüye bıçakla saldıran kişiye 180 bin lira ceza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, trafikte tartıştığı sürücünün üzerine bıçakla yürüyen motosiklet sürücüsüne 180 bin lira idari para cezası verildi, ehliyetine el konuldu ve aracı trafikten men edildi.

Alınan bilgiye göre, Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda seyir halinde olan Yusuf G. idaresindeki motosiklet ile ara sokaktan çıkan Gökhan E. yönetimindeki motosiklet çarpışma tehlikesi atlattı.

Kaza yapmaktan son anda kurtulan sürücüler arasında tartışma çıktı. Yusuf G'nin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdiği sırada öfkelenen Gökhan E, motosikletinden aldığı bıçakla diğer sürücünün üzerine yürüdü. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kavga büyümeden önlendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırarak inceleme başlattı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerince, İnegöl Belediyesi İzleme ve Değerlendirme Merkezi kamera kayıtları incelemeye alındı.

Görüntülerde Gökhan E'nin bıçakla diğer sürücüye saldırmaya çalıştığı ve çevredekilerce engellendiği belirlendi.

Ekiplerce sürücü Gökhan E'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inme" maddesi uyarınca 180 bin lira para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, motosikleti de 60 gün süreyle trafikten men edildi.

ETİKETLER
Bursa Motosiklet
Sıradaki Haber
Gümüşhane'de servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:30
İstanbul Boğazı'nda yoğun sis etkili oluyor
07:25
Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı ve meclis üyesi tutuklandı
07:22
Lübnan-İsrail görüşmeleri salı günü ABD'de yapılacak
07:16
Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 19 şüpheli tutuklandı
06:52
Gümüşhane'de servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
06:50
Sumud Filosu yeniden Gazze'ye doğru yola çıkıyor
İsrail'in saldırılar düzenlediği Lübnan'ın Dahiye bölgesindeki yıkım görüntülendi
İsrail'in saldırılar düzenlediği Lübnan'ın Dahiye bölgesindeki yıkım görüntülendi
FOTO FOKUS
Tekvandocu polis geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor
Tekvandocu polis geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ