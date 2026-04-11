Emniyet şeridindeki aracından inen sürücü trafik kazasında hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Kozyatağı Kavşağı mevkiinde Kadıköy istikametine seyir halinde olan M.Y, bagajdan bir eşya almak amacıyla otomobilini emniyet şeridine çekerek araçtan indi.

Bu sırada aynı yönde ilerleyen H.A. idaresindeki otomobil, yol kenarında bekleyen M.Y'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle M.Y, iki araç arasında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, M.Y'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından M.Y'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.