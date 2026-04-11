Dolandırıcıların 'Matrix-5' oyununu Siber Suçlar bozdu: 19 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, siber suçların men ve takibine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, ülke genelinde kendilerini, yabancı kişiler adına çıkarılmış hatlar üzerinden kripto yatırım firmalarının yöneticileri olarak tanıtan şüphelilerin dolandırıcılık eylemi gerçekleştirdiğini tespit etti.

Şüphelilerin, müştekilere "MATRİX-5" isimli sahte şirkete ait uygulamayı indirttikleri, gelen paraları kripto hesaplarına aktardıkları, ardından kurdukları paravan altın şirketlerine ait banka hesaplarına havale ettikleri ve Kocaeli’nin Gebze ilçesi ile Şanlıurfa’daki kuyumculardan fiziki altın alarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Dosya kapsamında belirtilen yöntemle Kocaeli'deki iki müştekinin, şüphelilerin hesaplarına 7 milyon 115 bin 46 lira aktardığı belirlendi.

5 şüpheliye adli kontrol

Kocaeli merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23 zanlı yakalandı. Ayrıca elde edilen deliller doğrultusunda Şanlıurfa'da 1 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ele geçirilen suç unsurları ve çok sayıda materyal incelenerek işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheli tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.