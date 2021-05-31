Operasyona katılacak taykonotların uzay istasyonunda 3 ay boyunca görev yapması planlanıyor.

Çin'in insanlı uzay programının tasarımcılarından Yang Liwei, taykonotların Shenzhou 12 kapsülüyle gelecek ay Jiuquan tesisinden fırlatılacağını söyledi.

Liwei, fırlatmanın tam tarihine ya da taykonotların kimliklerine dair bilgi vermedi.

Çinli yetkili, mürettebatta kadın taykonotun olup olmayacağını sorusuna ise, "Shenzou 12'de yoklar ancak sonraki görevlerde yer alacaklar" yanıtını verdi.

Çin'in uzay kargo gemisi Tianzhou-2'nin dün 6,8 tonluk yüküyle yörüngeye yerleştiği duyurulmuştu.