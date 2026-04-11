Ekonomi
AA 11.04.2026 11:51

Geçen yıl kaydı yapılan mobil cihazların yüzde 45'i Türkiye'de imal edildi

Türkiye'de geçen yıl kaydı yapılan yaklaşık 11,7 milyon mobil cihazın 6 milyon 341 bin 391'i ithalat, 5 milyon 270 bin 601'i ise imalat yoluyla sisteme girdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun, 2025 yılı Mobil Cihaz Kayıt Sistemi verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'ne ithalat yoluyla yurt dışından getirilen ve imalatı yapılan her telefonun IMEI numarasıyla kaydedildiğini anımsatan Uraloğlu, yurt dışından getirilen telefonlara, 120 gün içinde kayıt için başvuru yapılması zorunluluğu bulunduğunu hatırlattı. IMEI kaydı için kişiye ait pasaportun, son 3 yıl içinde herhangi bir cihaz kayıt işleminde bulunmamış olması gerektiğine dikkati çeken Uraloğlu, kullanıcıların e-Devlet üzerinden başvurularını yapabileceklerini aktardı.

Uraloğlu, Türkiye'de geçen yıl Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'ne ithalat, imalat ve yolcu beraberinde yollarla ülkeye giren toplam 16 milyon 921 bin 282 cihazın kaydının yapıldığını belirterek "Bu cihazların 11 milyon 373 bin 532 adedi ithalat, 5 milyon 476 bin 547 adedi imalat yoluyla kaydedilirken yolcu beraberinde getirilen cihaz sayısı 71 bin 203 oldu." diye konuştu.

"11,6 milyon akıllı telefonun kaydı yapıldı"

IMEI kaydı yapılan cihazların, büyük oranda akıllı telefonlardan oluştuğunu bildiren Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'ne ithalat, imalat ve yolcu beraberi yollarıyla ülkeye giren 11 milyon 683 bin 195 akıllı telefon cihazının kaydı yapıldı. Bunlardan 6 milyon 341 bin 391 adedi ithalat, 5 milyon 270 bin 601 adedi imalat yoluyla kaydedildi. Geçen yıl kayıt altına alınan IMEI sayısı ise 29 milyon 747 bin 29'u buldu."

Uraloğlu, IMEI kaydı yapılan mobil cihazlardan büyük bir kısmının, Samsung ve Apple marka cihazların oluşturduğunu belirterek ayrıca kayıtta Redmi, Oppo, Tecno, Reeder, Infinix, Realme ve TCL markalarının bulunduğunun görüldüğünü kaydetti.

