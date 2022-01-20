Çin Ulusal Uzay İdaresinden (CNSA) yapılan açıklamada, enkaz parçasının Tsinghua Bilim Uydusu'nun 14,5 metre yakınından geçtiği ifade edildi.

Açıklamada, enkaz parçasının Rusya'nın 15 Ekim 2021'de füze ile vurduğu eski Sovyet istihbarat uydusuna ait olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

Diğer uydular için de tehlike

Rusya'nın füzeyle hedef alarak parçaladığı uydunun yörüngede başıboş hareket eden bin 500 parça uzay enkazına neden olduğunu kaydeden CNSA, enkazın gelecekte de uydular için tehlike arz edeceğine dikkat çekti.

CNSA Direktör Yardımcısı ve uzay enkazı alanında uzman Liu CingLiu, "Enkaz parçaları tehlikeli şekilde yaklaştığında çarpışmadan kaçınmak için uydularla derhal temas kurup manevra yaptırmamız gerek. Şimdilik bulabildiğimiz en pratik çözüm bu" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın füze denemesi ABD tarafından eleştirilmiş, Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, "sorumsuzca bir hareket" olarak nitelemişti.

Uluslararası Uzay İstasyonu NASA Program Direktörü Robyn Gatens, füzeyle vurulan uydudan arta kalan enkazın istasyona ve orada görev yapan astronotlara yönelik tehdidi artırdığına dikkat çekmişti.

Binlerce parça yörüngede dolaşıyor

Radar takip sistemlerinden elde edilen veriler, yörüngede 10 santimetreden büyük yaklaşık 23 bin insan yapımı nesnenin dolaştığını gösteriyor.

Ayrıca radarla takibi mümkün olmayan, 1 santimetre ile 10 santimetre arasındaki 500 binden fazla parçanın da Dünya çevresinde hareket ettiği öngörülüyor.

Dünya yörüngesinde yüksek hızda dolaşan, bilim insanları tarafından "uzay enkazı" veya "yörünge kalıntıları" olarak adlandırılan insan eseri kalıntılar, uydulara risk oluşturuyor.