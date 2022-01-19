ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) uzay aracı Curiosity'nin topladığı tortu örnekleri, Kızıl Gezegen'de karbonun varlığını ortaya koydu.

Bunun, gezegende daha önce var olan muhtemel yaşamı işaret edebileceği belirtildi.

Karbon döngüsü ve yaşam

Karbon, Dünya'daki yaşamın temeli olarak biliniyor ve karbon döngüsü, karbon atomlarının geri dönüşümünün doğal sürecini işaret ediyor.

Gezegenimizde, karbon atomları atmosferden toprağa ve topraktan geri atmosfere ulaşırken bir döngüden geçiyor. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresine (NOAA) göre karbonumuzun çoğu kayalarda ve tortularda yer alıyor; kalanı ise okyanuslarda atmosferde ve organizmalarda bulunuyor.

Dünya'daki karbon atomlarının geri dönüşüm döngüleriyle biyolojik yaşamı göstermesi, araştırmacıların Mars'ta yaşam olup olmadığını saptamasında yardımcı olabilir.

NASA'nın keşif aracı Curiosity, Ağustos 2012'de Kızıl Gezegen'deki Gale Krateri'ne iniş yapmıştı.