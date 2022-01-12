Dev ötegezegen Amerikan futbolu topuna benziyor
Bilim insanları ilk kez 7 yıl önce tespit edilen dev ötegezegenin şeklinin küreden çok Amerikan futbolu topuna benzediğini tespit etti. Gezegenin şeklinin büyük gelgitler sebebiyle böyle olduğu düşünülüyor.
Dünya’dan yaklaşık 1225 ışık yılı uzaklıkta bulunan, "WASP-103b" olarak adlandırılan gezegen ilk defa 2014’te tespit edildi, Hubble ve Spitzer uzay teleskoplarıyla gözlemlendi.
Astronomlar, WASP-103b’yi, potansiyel olarak yaşanabilir gezegenleri araştıran İsviçre ve Avrupa Uzay Ajansı Ötegezegen Tanımlama Uydusu (CHEOPS) misyonuyla başka bir perspektiften gözlemlemek istedi.
Bilim insanları, 2019’da uzaya gönderilen CHEOPS uydusunun WASP-103b'yi yıldızının önünden geçerken gözlemlemesi sayesinde, ötegezegenin Amerikan futbol topuna benzeyen şeklini keşfetti.
Jüpiterin 2 katı
Keşifle ilgili olarak Astronomy ve Astrophysics dergisinde yayımlanan makalede, WASP-103b'nin yıldızına Dünya'nın Güneş'e olan yakınlığından 50 kat daha yakın olması nedeniyle gezegende çok büyük gelgitler oluştuğundan şüphelenildiği, gezegenin farklı şeklinin büyük ihtimalle bundan kaynaklandığı ifade edildi.
Jüpiter'in 2 katı büyüklüğündeki gaz devi WASP-103b, yıldızı etrafındaki yörüngesini yaklaşık 1 Dünya gününde tamamlıyor.
Astronomlar, WASP-103b'nin normalde bu büyüklükte ve yıldızına bu kadar yakınlıktaki bir gezegenin zamanla yıldızına daha da yaklaşarak yutulması ilkesine de ters davranarak yıldızından uzaklaştığını söylüyor.
Hubble Uzay Teleskobu, daha önce WASP-121b olarak adlandırılan bir gezegenin şeklinin yıldızının aşırı sıcaklığı ve yoğun çekim gücü nedeniyle Amerikan futbol topuna benzediğini keşfetmişti.
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