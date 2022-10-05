Şili'deki gök bilimciler, dev asteroidin arkasında oluşan kuyruk benzeri görüntüyü teleskopla yakaladı.

NASA'nın Çift Asteroid Yönlendirme Testi'nden (DART) 2 gün sonra kaydedilen, toz ve diğer maddeler nedeniyle oluşan görüntü, Arizona'daki Ulusal Bilim Vakfı laboratuvarında yayımlandı.

Bilim insanları, söz konusu izin daha da uzamasını ve dağılmasını; inceldikten sonra da tespit edilemez hale gelmesini bekliyor.

NASA'nın DART operasyonu

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), Çift Asteroid Yönlendirme Testi (DART) isimli uzay aracı, dünyadan yaklaşık 11 milyon kilometre uzaktaki asteroide, planlandığı şekilde başarılı bir çarpma gerçekleştirdi.

DART uzay aracı, otonom konumda kilitlendiği çift asteroidin Dimorphos isimli küçük olan (yaklaşık 170 metre çapındaki) parçasını, yörüngesinden saptırmak için yaklaşık saatte 23 bin kilometre hızla itti.

Başarılı deneme sonucu bir uzay aracının, yörüngesini yer tabanlı teleskoplar kullanılarak ölçülebilecek şekilde değiştirmek için kasıtlı olarak, hedeflenen bir asteroidle çarpışabileceği ispatlanmış oldu.