Rus Keldysh Uygulamalı Matematik Enstitüsü'nden bilim insanları, konuya ilişkin açıklamayı sosyal medyadan yaptı.

İlgili açıklamada, "1 Ekim gecesi, Rusya'nın güneyindeki iki gözlemevi, Dünya'ya yaklaşan yeni bir asteroit olan 2022 SE37'nin keşfini doğruladı." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu nesnenin acil bir tehlike oluşturmadığına dikkat çekildi.

TASS ajansına konuşan gök bilimci Yuri Balega, "Bu, Dünya çevresinde halihazırda keşfedilen 30 bin asteroitten biri. Gezegenimizden milyonlarca kilometre uzakta uçuyor ve Dünya için tehlike oluşturmuyor." dedi.