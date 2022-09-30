Avrupa Uzay Ajansı, güneş enerjisini uzayda yakalama planını açıkladı
Avrupa Uzay Ajansı (ESA), yeni yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik "acil ihtiyacı" gidermek için uzay temelli güneş enerjisinin uygulanabilirliğini test etme planını açıkladı.
O zamandan beri yüksek verimli güneş pilleri, kablosuz güç iletimi ve robotik yörünge içi montajında, birçok ulusal uzay ajansının bu fikre yeniden ilgi duymasına yol açan büyük gelişmeler oldu.
Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ve Çin Uzay Teknolojisi Akademisi (CAST) aktif olarak bu hedefin peşinde ancak hâlâ önemli belirsizliklerin ve teknik zorlukların aşılması gerekiyor.
Düşük güçlü mikrodalgaların insan ve hayvan sağlığı üzerindeki etkilerinin tehlikesiz olup olmadığı konusunda da araştırma yapılması gerekiyor.
ESA'nın Solaris tasarısının lideri Sanjay Vijendran, "Bunlar, konseptin uygulanabilirliğini daha fazla araştırmak için Solaris'in inceleyeceği türde teknik sorular" dedi.
ESA'nın Solaris programı, 2025'e kadar tam bir geliştirme programına başlanabilmesi umuduyla kasımdaki ESA Konseyi'nde bakanlar düzeyinde sunulacak.
Uzay ajansı yaptığı açıklamada, "Solaris aracılığıyla Avrupa, hem Dünya'daki hem de uzaydaki uygulamalarla ilgili çeşitli anahtar teknolojiler dizisindeki en son teknolojik gelişmeyi genişletecektir" dedi.
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