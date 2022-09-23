NASA, Dünya ile bir astreoidin olası çarpışma senaryosuna karşı kolları sıvadı. Çift Asteroit Yönlendirme Testi'nin ilk kez Pazartesi günü deneneceğini duyurdu.



DART isimli görev kapsamında uzay aracının, Dimorphos isimli küçük asteroite saatte 24 bin kilometre hızla çarpması planlanıyor. Böylece uzay aracının kinetik enerjisi kullanılarak astreoitin yörünge değiştirmesi hedefleniyor.

Çarpışma, kamera ve teleskoplar tarafından izlenecek.

Astreoitin yörünge değişimini gözlemlemek ise haftalar sürebilir.



160 metre çapındaki astreoit, Dünya'ya 9,6 milyon kilometre uzaklıkta bulunuyor ve gezegen için herhangi bir risk oluşturmuyor.