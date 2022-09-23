Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma 11:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
NASA'dan Dünya'yı kurtarma testi
[Fotoğraf: GettyImages]
NASA, bilim kurgu filmlerini aratmayacak bir göreve hazırlanıyor. Dünya ile bir asteroidin olası çarpışma senaryosuna karşı, ilk kez bir savunma testi yapılacak. DART isimli görev kapsamında, uzay aracının milyonlarca kilometre uzaklıktaki bir asteroide çarpması planlanıyor.
NASA, Dünya ile bir astreoidin olası çarpışma senaryosuna karşı kolları sıvadı. Çift Asteroit Yönlendirme Testi'nin ilk kez Pazartesi günü deneneceğini duyurdu.
DART isimli görev kapsamında uzay aracının, Dimorphos isimli küçük asteroite saatte 24 bin kilometre hızla çarpması planlanıyor. Böylece uzay aracının kinetik enerjisi kullanılarak astreoitin yörünge değiştirmesi hedefleniyor.
Çarpışma, kamera ve teleskoplar tarafından izlenecek.
Astreoitin yörünge değişimini gözlemlemek ise haftalar sürebilir.
160 metre çapındaki astreoit, Dünya'ya 9,6 milyon kilometre uzaklıkta bulunuyor ve gezegen için herhangi bir risk oluşturmuyor.
Etiketler: NASA
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