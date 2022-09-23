Yeni araştırmaya göre Satürn'ün uydusu Enceladus, yaşamın oluşması için gereken materyallerin bolca bulunduğu okyanuslara sahip.

ABD Merkezli Güneybatı Araştırma Enstitüsü'nden, dünya dışı okyanus bilimi üzerinde çalışan Dr. Christopher Glein, "Enceladus, insanlığın güneş sistemimizde yaşam arayışındaki başlıca hedeflerden biri" dedi.

Encaladus'un, Dünya dışı yaşam arayışında ilk hedef olduğu vurgulandı.



NASA'nın Cassini uzay aracı, Satürn'ün uydularına gönderilmişti.



Araç, buz taneleri ve su buharı bulutlarının uydunun yüzeyini delip geçmesini incelemişti.



DNA'yla RNA gelişimi için gerekli olan çözünmüş elementlerden, devasa miktarda bulunmasının muhtemel olduğunu tespit etmişti.



Bu da, Encaladus'un dünya dışı yaşam için ilk adres olarak görülmesine yol açtı.



Bilim dünyası şimdilerde yaşanabilir okyanusu incelemek için Enceladus'a yeni bir keşif aracı gönderilmesini öneriyor.