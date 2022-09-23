Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma 11:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Aracın üzerine vinç devrildi
New York'ta kavşakta duran aracın üzerine vinç düştü. Şoför koltuğunda oturan talihsiz kadının imdadına çevredekiler yetişti. Kadın şans eseri hafif yaralı kurtuldu.
Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde çalışma sırasında 11 katlı bir binanın şantiyesindeki vinç kamyondan kırıldı.
Dev vinç, kavşakta bekleyen aracın üstüne düştü. O anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Vincin ezdiği arabada sıkışan kadının yardımına çevredekiler koştu. Enkaza dönen aracın şoför kapısı kırılarak kadın kurtulabildi.
Hafif yaralanan kadına ilk müdahaleyi yine çevredekiler yaptı.
Olay yerime çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yerel itfaiye, enkazı kaldırdı ve 29 inşaat işçisini tahliye etti.
Etiketler: ABD
Son Haberler
- 12:31
- 12:11
- 12:06
- 12:01
- 12:10
Sıradaki Haber
Ermenistan askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz