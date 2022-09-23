Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde çalışma sırasında 11 katlı bir binanın şantiyesindeki vinç kamyondan kırıldı.



Dev vinç, kavşakta bekleyen aracın üstüne düştü. O anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.



Vincin ezdiği arabada sıkışan kadının yardımına çevredekiler koştu. Enkaza dönen aracın şoför kapısı kırılarak kadın kurtulabildi.



Hafif yaralanan kadına ilk müdahaleyi yine çevredekiler yaptı.



Olay yerime çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yerel itfaiye, enkazı kaldırdı ve 29 inşaat işçisini tahliye etti.