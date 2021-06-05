1 milyar ışık yılı uzaklıkta ölen bir yıldıza ait patlama, bilim dünyasını heyecanlandırdı.

Kozmik ölçülere göre çok yakında gerçekleşen patlama, gök bilimcilere uzayı daha iyi anlama konusunda önemli bir fırsat sundu.

Eridanus takımyıldızında gerçekleşen patlama ilk olarak uzaydaki Swift ve Fermi isimli NASA uyduları tarafından tespit edildi.

En net gama ışın patlaması

Gök bilimciler tespit edilen patlamayı bugüne kadar en net kaydedilen gama ışın patlaması olarak nitelendiriyor.

Gama ışın patlamasına ilişkin bulguların yer aldığı akademik çalışma “Science” dergisinde yayınlandı.

Ölen yıldızlar gama-ışın patlaması olarak adlandırılan olağanüstü bir enerjiyi dışa yayıyor.