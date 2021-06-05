Haber Giriş: 5 Haziran 2021 Cumartesi 14:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
1 milyar ışık yılı uzaklıkta patlama
Gök bilimciler 1 milyar ışık yılı uzaklıkta ölmekte olan bir yıldıza ait daha önce görülmemiş olağanüstü bir patlama kaydetti. Patlamanın uzayı anlama yolunda gök bilimcilere önemli veriler sağlayacağı düşünülüyor.
1 milyar ışık yılı uzaklıkta ölen bir yıldıza ait patlama, bilim dünyasını heyecanlandırdı.
Kozmik ölçülere göre çok yakında gerçekleşen patlama, gök bilimcilere uzayı daha iyi anlama konusunda önemli bir fırsat sundu.
Eridanus takımyıldızında gerçekleşen patlama ilk olarak uzaydaki Swift ve Fermi isimli NASA uyduları tarafından tespit edildi.
En net gama ışın patlaması
Gök bilimciler tespit edilen patlamayı bugüne kadar en net kaydedilen gama ışın patlaması olarak nitelendiriyor.
Gama ışın patlamasına ilişkin bulguların yer aldığı akademik çalışma “Science” dergisinde yayınlandı.
Ölen yıldızlar gama-ışın patlaması olarak adlandırılan olağanüstü bir enerjiyi dışa yayıyor.
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