Haber Giriş: 2 Haziran 2022 Perşembe 13:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bartın’da ölü yunus sahile vurdu
[Fotoğraf: AA]
Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Çakraz sahilinde deniz yüzeyindeki renk değişimi tedirginlik yarattı. Yapılan incelemede renk değişiminin en yoğun olduğu bölgede ölü bir yunusun kıyıya vurduğu belirlendi.
Çakraz sahilinin kıyı kesimlerindeki renk değişimi ve kirlilik vatandaşlarda tedirginlik yaratmıştı.
Çevre Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğü ekiplerinin bölgeden aldığı su numuneleri
laboratuvara gönderilirdi.
Renk değişimi ve kirliliğin en yoğun olduğu bölgede ölü bir yunusun kıyıya vurduğu görüldü.
Yaklaşık 1,5 metre boyundaki yunusun üzerinde yara izi olmaması da dikkat çekti.
Sahil kıyısından alınan ölü yunus incelemenin ardından belediye ekipleri tarafından gömülecek.
Etiketler: Bartın Çevre Kirliliği
Son Haberler
- 14:15
- 14:17
- 14:01
- 14:04
- 13:54
Sıradaki Haber
Moda endüstrisinin atık ürünleri ekonomiye kazandırılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz