Çakraz sahilinin kıyı kesimlerindeki renk değişimi ve kirlilik vatandaşlarda tedirginlik yaratmıştı.

Çevre Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğü ekiplerinin bölgeden aldığı su numuneleri

laboratuvara gönderilirdi.

Renk değişimi ve kirliliğin en yoğun olduğu bölgede ölü bir yunusun kıyıya vurduğu görüldü.

Yaklaşık 1,5 metre boyundaki yunusun üzerinde yara izi olmaması da dikkat çekti.

Sahil kıyısından alınan ölü yunus incelemenin ardından belediye ekipleri tarafından gömülecek.