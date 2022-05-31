Türkiye geçen yazı orman yangılarıyla mücadele ederek geçirdi. 28 Temmuz 2021'de Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve farklı bölgelerde günlerce süren orman yangınları ciğerlerimizi yaktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verilerine göre 28 Temmuz’dan sonra Türkiye’de 1.171 orman yangını meydana geldi. Bu yangınlarda 118 bin 415 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Orman yangınları açısından risk yaratan yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte önlemler yine artırıldı. Muhtemel yangınlara karşı teyakkuza geçenlerden biri de İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü oldu.

[Grafik: TRT Haber ]

7 gün 24 saat orman yangını nöbeti

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü tecrübeli ekibiyle 7 gün 24 saat yangına müdahale etmek için hazır bekliyor. Temel amaç orman yangınlarına karşı erken ve etkili müdahale ederek yangını büyümeden söndürmek.

Bunun için kuleler ile son teknoloji ürünü kameralar tarafından tespit edilen yangınlar anında yer ve hava ekiplerine koordinatlarıyla birlikte bildiriliyor.

[Fotoğraf: AA]

400’e yakın orman işçisi müdahaleye hazır

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nde olası orman yangınlarına 27 arazöz, 47 ilk müdahale aracı, 2 su ikmal aracı, 4 dozer, 1 helikopter ve 391 yangın söndürme işçisiyle müdahale ediliyor.

Orman yangınlarına karşı önlem almak için yapılan çalışmalar dört başlık altında toplanıyor. Buna göre ilk önce orman yangınları tanımlanıyor ve sınıflandırılıyor. İkinci sırayı koruyucu önlemler alıyor. Ardından önleyici tedbirler geliyor. Dördüncü ve son sırada ise orman yangınlarının söndürülmesi var.

[Fotoğraf: AA]

35 yangın gözetleme kulesi bulunuyor

Olası bir yangında erken müdahale yangının yayılması ve büyümesinin önüne geçilmesi için hayati önem taşıyor. Peki, bunun için nasıl bir yol izleniyor? Bu amaçla kuleden kamera sistemlerine kadar pek çok yönteme başvuruluyor. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nde bunun için 15'i sabit olmak üzere toplam 35 yangın gözetleme kulesi bulunuyor. Bunun yanı sıra farklı özelliklere sahip 110 IP ve termal kamera kullanılıyor. Ayrıca bu yıl insansız hava araçları da (İHA) devrede olacak.

[Fotoğraf: AA]

İstanbul yangınları çoğunlukla insan kaynaklı

İstanbul’da 2021 yılında 52 orman yangını çıktı ve toplam 12,7 hektarlık alan zarar gördü. 2022’nin başından bu yana çıkan 6 yangında ise 1,4 hektarlık alanda hasar oluştu.

İstanbul’da orman yangınlarının çıkış sebeplerine bakıldığında ise tamamının insan kaynaklı olduğu ortaya çıkıyor.

Yangınların en fazla görüldüğü alanların başında mesire yerleri ile bilinen Aydos geliyor. Kayışdağı ve Adalar orman yangınlarının fazla görüldüğü diğer yerler oldu.



Grafik: M. Furkan Terzi