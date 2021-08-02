Salgın ile birlikte konferans online toplantı platformlarına ilgi arttı. Bu alanda öne çıkan Zoom, kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaştı.

Şirket ücretli üyeliklerden kısa sürede 1 milyar 300 milyon dolar kazandı. Ancak mahremiyetin ihlali kapsamında hakkında dava açıldı.

Mart 2020’de California’da Zoom aleyhine mahremiyeti ihlal ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Zoom'un, kullanıcı bilgilerini Facebook, Google ve Linkedin ile paylaştığı iddia edildi.

Güvenlikle ilgili kullanıcılara yanlış bilgi vermekle de suçlandı

Ayrıca şirketin video konferansları izleyebildiği ortaya çıktı. Zoom güvenlikle ilgili kullanıcılara yanlış bilgi vermekle de suçlandı.

Mahremiyetin ihlali iddiaları kullanıcı kaybetme ihtimali ortaya çıkınca Zom, 86 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Dava kapsamında yer alan üyeler üyelik türüne göre üyelik ücretinin yüzde 15’ini ya da 25 dolardan hangisi büyükse onu geri alacak.

Zoom'un hukuk masrafları için de 21 milyon dolar ödemesi isteniyor.