Bakan Varank, Yalova'nın Altınova ilçesinde Altınova Doğal Ürünler Üretim Çarşısı temel atma töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlattıkları Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla sanayi ve teknoloji politikalarını yeniden şekillendirdiklerini söyledi.

"2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi"ndeki hedeflerine kararlılıkla ilerlediklerini belirten Varank, şöyle konuştu:

"Attığımız her adımda millilik, yerlilik ve özgünlüğü baş tacı ediyoruz. Yüksek teknoloji ve inovasyon, dijital dönüşüm, girişimcilik, beşeri sermaye ve altyapı olmak üzere tüm alanların üzerine titizlikle eğiliyoruz. Biliyoruz ki Milli Teknoloji Hamlesi'nin başarısının teminatı, bu vizyonun toplumsallaşmasında yatıyor. Genciyle yaşlısıyla, mühendisiyle doktoruyla, rektörüyle genel müdürüyle, esnafıyla işçisiyle bu işi topyekun sahiplenmeliyiz. İşte bu yüzden diyoruz ki, 'diğer bütün unsurlarla beraber Milli Teknoloji Hamlesi'nin gerçekleşmesinde kadınlarımıza da büyük iş düşüyor.' Bu bağlamda Bakanlık olarak attığımız her adımı, tasarladığımız her programı kadınlara etkisi bakımından ayrıca bir gözden geçiriyoruz."

Varank, özellikle bölgesel kalkınma noktasında kadınlara pozitif ayrımcılık gösterdiklerini aktararak, yakın zamanda sunacakları "Ulusal Girişimcilik Stratejisi"nde, kadınlara yönelik pek çok konunun yer alacağını açıkladı.

İlk kaynak Bakan Varank'tan

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Varank, "Cemre Tersanesi tarafından Norveç’e ihraç edilecek dünyanın en büyük canlı balık taşıma gemisinin ilk kaynağını yaptık" ifadelerini kullandı.