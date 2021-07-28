Haber Giriş: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 16:28Son Güncelleme: Kaynak: The Guardian
Sicilya açıklarında antik Roma gemisi keşfedildi
[Fotoğraf: Soprintendenza del Mare Regione Sicilia]
Akdeniz'de Palermo açıklarında Milattan Önce (M.Ö) 2'inci yüzyıla dayanan antik bir Roma gemisi keşfedildi.
Sicilya açıklarında bulunan antik Roma gemisi, Isola delle Femmine kasabası yakınlarında, okyanusun 92 metre (302 ft) derinliğinde bulunan denizaltı robotu tarafından görüntülendi.
Keşif seferini başlatan Sicilya bölgesinin deniz şefi Valeria Li Vigni, “Akdeniz tarihimizin yeniden inşası için bize sürekli olarak değerli unsurlar veriyor. Artık gemideki yaşam ve kıyı toplulukları arasındaki ilişkiler hakkında daha fazla şey öğreneceğiz" dedi.
Son yılların en önemli arkeolojik keşfi
Keşif, Sicilyalı yetkililer tarafından son yılların en önemli arkeolojik buluntularından biri olarak tanımlandı.
Bulgular, Roma'nın Akdeniz'deki ticari faaliyetine ışık tutacak.
Etiketler: Akdeniz Bölgesi İtalya Kültürel Miras
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