Sicilya açıklarında bulunan antik Roma gemisi, Isola delle Femmine kasabası yakınlarında, okyanusun 92 metre (302 ft) derinliğinde bulunan denizaltı robotu tarafından görüntülendi.

Keşif seferini başlatan Sicilya bölgesinin deniz şefi Valeria Li Vigni, “Akdeniz tarihimizin yeniden inşası için bize sürekli olarak değerli unsurlar veriyor. Artık gemideki yaşam ve kıyı toplulukları arasındaki ilişkiler hakkında daha fazla şey öğreneceğiz" dedi.

Son yılların en önemli arkeolojik keşfi

Keşif, Sicilyalı yetkililer tarafından son yılların en önemli arkeolojik buluntularından biri olarak tanımlandı.

Bulgular, Roma'nın Akdeniz'deki ticari faaliyetine ışık tutacak.