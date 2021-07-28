Fransa’nın Başkenti Paris’te ünlü Champs-Élysées yakınlarındaki bir kuyumcuya açık gri takım elbise, beyaz gömlek ve kravat giyen gri saçlı bir adam girdi.

Müşteri gibi davranan adam çeşitli pahalı mücevher parçalarını görmek istedi.

Dışardaki mağazalardan birinde de ünlü yıldız Jean-Claude Van Damme bulunuyordu.

Bölgedeki birçok kişi de Van Damme’ın orda bulunması ile ilgileniyordu.

Çevredekilerin dikkatinin ünlü yıldızda olmasından da yararlanan müşteri kılığındaki hırsız bıçak çekerek çalışanları tehdit etti.

Hırsız 2 milyon euro ila 3 milyon euro değerindeki mücevherleri alarak elektrikli bir scooterla kaçtı.

Kuyumcunun soyulduğunu kimse farketmedi. Soygunda yaralanan olmadı.

Soygunun gerçekleştiği Paris'in 8’inci bölgesinin belediye başkanı Jeanne d'Hauteserre, olayı "akıllara durgunluk veren, cüretkar, eşi görülmemiş ve üzücü" olarak nitelendirdi.