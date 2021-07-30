Rusya’nın “bilim” anlamına gelen 'Nauka' modülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderildi ve istasyona başarılı bir şekilde bağlandı.

Ancak daha sonra bir kaza sonucu korkutucu anlar yaşandı.

İstasyonun en ağır modülü Nauka, bağlantıdan birkaç saat sonra yanlışlıkla roketlerini ateşledi ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nu yerinden oynattı.

ISS'deki personel, Nauka’nın etkisini önlemek için istasyonun Rus segmentinde iticileri ateşledi.

NASA, sosyal medyadan modülün beklenmedik bir şekilde, istasyonu 45 derece hareketsiz hale getirerek ateşleme başlattığını, kurtarma operasyonlarının başlatıldığını ve mürettebatın tehlikede olmadığını duyurdu.

Kozmonotların hayatını kolaylaştıracak

Geçen hafta bir Rus Proton roketi tarafından taşınan Kazakistan'daki Baykonur kozmodromundan fırlatılan Nauka modülü, Rusya'nın 11 yıl sonra Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderdiği ilk modül.

Modülün uzay istasyonu ile tam olarak entegre edilmesinin birkaç ay süreceği ve birkaç uzay yürüyüşü yapılması gerekeceği belirtiliyor.

Modül laboratuvar ekipmanlarını araştırmak ve depolamak için kullanılacak. Ayrıca Rus ISS sektöründeki kozmonotlar için daha fazla depolama alanı, yeni su ve oksijen rejenerasyon sistemleri ve iyileştirilmiş yaşam koşulları sağlayacak.