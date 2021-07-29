Sosyal medya platformu Instagram, uygulamanın güvenliğini artıracak bir karar aldı.

Genç kullanıcıları için yeni güvenlik ayarları başlattı.

16 yaş altındakilerin hesapları "gizli hesap" olacak

16 yaş altındaki kullanıcılarının hesaplarını "gizli hesap" statüsüne alacağını duyurdu. Bu hesaplar sadece onaylanan kişiler tarafından takip edilebilecek. Ancak hesabı herkese açık duruma getirme seçeneği de mevcut olacak.

Kullanıcılar, hesabını herkese açık hale getirmek isterse, Instagram uyarı mesajı yollayacak. Ve özel hesapta kalmanın faydalarını kullanıcıya bildirecek.

13 yaş altındakiler için

Instagram, 13 yaş altı kullanıcılar için de yeni uygulamalar getirileceğini duyurdu.