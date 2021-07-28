Koranavirüsü daha iyi anlamaya yönelik araştırmalar devam ediyor. Bu kapsamda yapılan yeni bir çalışma, evcil hayvanların enfekte olma ihtimaline ışık tuttu.

ABD’li bilim insanlarının 239 evcil kedi ve 510 evcil köpeğin geçen yılın nisan ve haziran ayları arasında toplanan örneklerini analiz etti. Uzmanlar hayvanların antikorlarını inceleyerek koronavirüse yakalanıp yakalanmadıklarına baktı.

[Fotoğraf: AA]

Bulgular kedilerin yüzde 8'inin, köpeklerinse yüzde 1'inden daha azının COVID-19'a yakalandığını ortaya koydu. Bu da virüsün türler arasında geçebileceğini ve kedilerin virüse yakalanma ve enfekte olma olasılığının köpeklerden daha yüksek olduğunu gösterdi.

İnsanlardaki ACE2 genetik dizilimi kedilerinkine benziyor

Bilim insanlarının bu konuda akıllarına gelen bir ihtimal Antiyojensin Dönüştürücü enzim 2 (ACE2) adlı alıcı. Zira insanlardaki ACE2'nin genetik dizilimi, kedilerin eşdeğer dizilimine köpeklerinkine göre daha çok benziyor.

Araştırma ekibinden yer alan Minnesota Üniversitesi Veterinerlik ve Biyomedikal Bilimler Bölümü'nde profesör Hinh Ly “Evcil hayvanlar bazı bulaşıcı hastalıkların kaynağı olabileceği için, ABD'deki en popüler iki evcil hayvan türünün koronavirüse ne kadar duyarlı olduğunun tespit edilmesi hem insan hem de hayvan sağlığı konusunda önem arz edebilir” dedi.

[Fotoğraf: AA]

Enfekte oluyorlar ancak hastalanma oranları düşük

Araştırma hayvanlar ve koronavirüs arasındaki bağın incelendiği büyük bir resmin parçası. Evcil hayvanların virüs ile enfekte olabileceğini bilsek de hastalanma olasılıkları düşük görünüyor.

Evcil hayvanlarına yakın olan insanların hastalığı bulaştırma ihtimali olsa da hayvanların koronavirüsü insanlara bulaştırması pek olası görünmüyor. Bu nedenle COVID-19‘a yakalanan kişilerin evcil hayvanlarına yaklaşmaması öneriliyor.

Hasta kedi ve köpeklerin, insanlar için risk oluşturacağına dair ise henüz hiçbir kanıt yok.