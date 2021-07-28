Bangladeş Dışişleri Bakanı Masud Bin Momen yaptığı açıklamada, Cox's Bazar kentindeki Arakanlı mültecilerin kaldığı kampta öncelikli olarak 55 yaş ve üstü kişilerin aşılanacağını bildirdi.

Momen, Arakanlı Müslüman mültecilere, Bangladeş halkıyla aynı tip aşı yapılacağını belirterek yerel halk ile mülteciler arasında ayrım yapılmayacağını ifade etti.

Bangladeş yönetimi, vaka sayılarının artması üzerine 50 bin mültecinin aşılanacağını kaydetmişti. Cox's Bazar kampında bugüne kadar COVID-19'a yakalanan 27 kişi hayatını kaybetti.

Rohingya krizinden en çok etkilenen ülke olan Bangladeş, 1,2 milyondan fazla Arakanlı mülteciye ev sahipliği yapıyor.