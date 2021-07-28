İsrail Parlamentosu'nda Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku üyesi Milletvekili Ahmed et-Tıybi'nin başkanlığında dün düzenlenen bir oturum sırasında, et-Tıybi ile İsrail'in eski Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen aşırı sağcı Milletvekili Itamar Ben-Gvir arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesinin ardından Ben-Gvir, et-Tıybi'yi "Suriye Parlamentosu üyesi olması gereken bir terörist" olarak nitelendirdi. Et-Tıybi ise kendisine yönelik "terörist" ifadesini kullandığı için Knesset güvenliğine, Ben-Gvir'i Knesset'ten kovmaları talimatını verdi.

Güvenlik güçleri, çıkmayı reddeden Ben-Gvir'i Knesset'ten yaka paça dışarı çıkardı.



İsrail basınında yer alan haberlerde, Knesset oturumu sırasında et-Tıybi ile Ben-Gvir arasında yaşanan olay "olağan dışı" olarak nitelendirdi.