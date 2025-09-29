Çok Bulutlu 17.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
TRT Haber 29.09.2025 07:43

Yerli ve milli gurur Togg Avrupa yolunda

Türkiye’nin yerli elektrikli otomobili Togg, Avrupa yollarına çıkmaya hazırlanıyor. Togg'un yeni fastback sedan modeli T10F ile suv modeli T10X'in bugünden itibaren Almanya'da ön siparişleri alınmaya başlanacak. Siparişler Trumore uygulaması üzerinden oluşturulabilecek.

Yerli ve milli gurur Togg Avrupa yolunda

Yerli ve milli gurur Togg'da yeni bir dönem başlıyor.

Satışa çıktığı ilk günden itibaren büyük yankı uyandıran Togg,  direksiyonunu Avrupa pazarına çeviriyor.

Togg'un Avrupa'da satışa çıkacağı ilk ülke Almanya olacak.

Togg, fastback sedan modeli T10F’yi de satışa sunmasıyla rekabette elini kuvvetlendirdi. 15 Eylül'de ön siparişleri alınan T10F modeline ilgi yoğun oldu. Hızlı teslimat için sunulan 1000 adetlik kontenjan ilk gün tükendi.

İlk etapta 1000 araç siparişe sunulacak, 600 araç bu yıl teslim edilecek

Yeni model geliştirilmiş özellikleriyle öne plana çıktı.

Yeni yerli ve milli araçta en dikkat çeken özellik toplam 623 km'ye ulaşan menzili. Bir diğer merak edilen özellik ise bagaj kapasitesi. Yeni model t10f ile birlikte bagaj kapasitesi de 505 litre oldu.

Togg, Almanya'da ilk etapta 1000 adet satışa sunulacak. 600 siparişin yıl sonuna kadar kullanıcılarına teslim edilmesi bekleniyor.

Ön siparişler, Togg’un dijital mobilite platformu Trumore üzerinden alınacak. 

ETİKETLER
TOGG Almanya
Sıradaki Haber
TBMM yeni yasama yılına 5G teknolojisiyle girecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:07
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü: İsrail yakıt girişini engelleyerek çalışmalarımızı zorlaştırıyor
06:52
Kontrolden çıktı, kaldırımdaki yayalara çarpıp devrildi: 3 ölü, 3 yaralı
07:03
Uluslararası Uzay Kongresi Sydney'de başlıyor
06:50
Filistin Kilise İşleri Komitesi: İsrail Filistin'deki Hristiyan varlığını yok etti
06:25
Kabine toplantısı yoğun gündemle toplanacak
06:18
İsrail basını: Ordu Küresel Kararlılık Filosu’na müdahale için hazırlık yapıyor
Helikopter ambulans filosu 2026’da Gökbey ile güçlenecek
Helikopter ambulans filosu 2026’da Gökbey ile güçlenecek
FOTO FOKUS
Otellere yerleştirilen dinleme ve görüntüleme cihazları ile ilgili 1 şüpheli gözaltında
Otellere yerleştirilen dinleme ve görüntüleme cihazları ile ilgili 1 şüpheli gözaltında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ