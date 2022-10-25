Downdetector verilerine göre, Türkiye ve çeşitli ülkelerde mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ta erişim sorunu yaşandı.

Dünyaca ünlü ve en çok tercih edilen mesajlaşma platformu WhatsApp'ta 25 Ekim 2022 saat 10.10 sıralarından itibaren çeşitli sorunlar yaşandığı kullanıcılar tarafından bildirilmeye başladı.

Kullanıcılar WhatsApp Web uygulamasına erişim sağlayamıyor. Ayrıca mobil uygulama üzerinden gruplara mesajlar iletilmiyor.

Meta sözcüsü Joshua Breckman yaptığı açıklamada, "Bazı kişilerin şu anda mesaj göndermekte sorun yaşadığının farkındayız ve WhatsApp'ı mümkün olduğunca çabuk herkes için geri yüklemek için çalışıyoruz" dedi .

Bu kesinti, geçen yıl Instagram, Messenger, Oculus ve Facebook'u da kapatan büyük bir kesintinin bir parçası olarak hizmetin çökmesinden bu yana ilk büyük WhatsApp kesintisi oldu.

Whatsapp servislerinde global kaynaklı kesinti yaşanmakta olup ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir. pic.twitter.com/sYC67WA0Rp — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) October 25, 2022

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, WhatsApp'da yaşanan sorun ile ilgili bilgilendirmede bulundu;

Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; ''Whatsapp servislerinde global kaynaklı kesinti yaşanmakta olup ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir.'

Küresel ölçekte kendi alanlarında adeta fiili tekel oluşturan dijital hizmet sağlayıcılar ve OTT’lerin hizmet sürekliliği açısından hesap sorulamaz olması söz konusu olamaz.

Fiilen gündelik hayatın bir parçası haline gelen dijital hizmet sağlayıcıların topluma ve egemen devletlere karşı sorumlulukları olduğu yadsınamaz.'' dedi.