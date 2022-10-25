Osaka Üniversitesinden Prof. İşiguro Hiroşi'nin liderliğindeki projede, Bakan Kono'nun robotu üretildi.

Hükümet desteğiyle üretilen avatar robotun gözleri, ağzı ve eklemleri dahil 52 vücut parçası uzaktan kontrol edilebiliyor.

Gerçek sesini kullanarak, robotu aracılığıyla konuşabilen Kono, tanıtım töreninde avatarını uzaktan kumanda etti.

Japon Bakan, "Ben Kono Taro. Uzaktan kontrol edilebiliyor, bu oldukça tuhaf. Kendim gitmeden, avatarı birçok yere göndermek ve insanlarla uzaktan konuşmak istiyorum." dedi.

Robot, Bakan Kono'nun sesini taklit ederek konuşabiliyor.

Üretilen avatar robotuna yönelik düşüncelerini paylaşan Kono, "Halen buna alışmak zor ancak bir başarabilirsem, birçok şey yapmak istiyorum." dedi.

Avatar Kono, Japon hükümeti bünyesinde Eylül 2021'de kurulan Dijital Ajansın kamuya açık etkinliklerine Japon Bakan'ın yerine katılabilecek.