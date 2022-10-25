Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı 09:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uganda'da okul yangınında 11 kişi hayatını kaybetti
[AA (Arşiv)]
Doğu Afrika ülkesi Uganda'daki okul yangınında aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Polis Sözcüsü Luke Owoyesigire, başkent Kampala'ya yakın bir bölgedeki okulda yangın çıktığını açıkladı.
Yangında aralarında çocukların da olduğu 11 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan Owoyesigire, ölenlerin kimlikleriyle ilgili henüz açıklama yapmadı.
Kampala'da 2008'deki okul yangınında 19 öğrenci hayatını kaybetmişti.
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